۱۰ شناگر به اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی آسیا هندوستان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست کادر فنی تیم ملی شنا، شناگران تیم ملی بر اساس حد نصاب های اعلام شده، انتخاب شدند تا در کمپ تمرینی شهریور ماه سال جاری با هدف انجام تست های تخصصی شرکت کنند.

حضور نفرات اعلام شده در کمپ شهریور ماه تیم ملی اجباری بوده و غیبت شناگران به منزله انصراف از مسابقات رده های سنی آسیا است.

اسامی نفرات اعزامی دعوت شده به اردوی آمادگی مسابقات قهرمانی آسیا هندوستان:

۱- بنیامین قره حسنلو

۲- سینا غلامپور

۳- علیرضا یاوری

۴-مهدی انصاری

۵- متین سهران

۶- پوریا رسایی

۷-علی جعفری

۸-مهرشاد افقری

۹-متین بالسینی

۱۰-محمد حسن شکری

سرپرست : خشایار حضرتی

مربیان : علیرضا طاهریان-خشایار حضرتی

زمان دقیق و مکان برگزاری اردو متعاقبا اعلام خواهد شد.