به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: ۹۰ دوربین از این تعداد به صورت سیار و ۳۰ دوربین نیز به صورت ثابت در جاده های استان وجود دارد.

وی افزود: این دوربین ها در طول ۲۴ ساعت شبانه روز فعال بوده و رفتار رانندگان را زیر نظر خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت و نقش تجهیزات کنترل سرعت در مدیریت ترافیک جاده ای برون شهری، گفت: این اهمیت موجب شده تا توسعه تجهیزات مدیریت سرعت روندی افزایشی داشته باشد.

این مسئول سرعت غیرمجاز را یکی از سه عامل اصلی وقوع سوانح رانندگی عنوان کرد و گفت: همکاران ما با این تخلف حادثه ساز به شدت برخورد می کنند.

سرهنگ حیدری در پایان گفت: با توجه به افزایش حجم سفرهای تابستانی در شهریور، از رانندگان انتظار می رود رعایت سرعت مطمئنه را کرده و خارج از کیلومتر تعیین شده تردد نکنند.