حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در گفتگو با مهر در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر بدانم با یک ملاقات منافع ملی تامین و کشور آبادتر می‌شود دریغ نخواهم کرد، گفت: آمریکا ثابت کرده است که هدفش از مذاکره، رسیدن به راه‌حل منصفانه نیست. از نظر من مذاکره با دولت آمریکا، نه توجیه دارد و نه فایده.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماه‌های گذشته رئیس‌جمهور مکرراً به این نکته تأکید کرده‌اند که مذاکره با آقای ترامپ وجهی ندارد و حتی تعابیری به کار بردند که مذاکره با این فرد دیوانگی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هیچ اتفاق جدیدی در صحنه بین‌الملل و در خصوص اجرای برجام نیفتاده است که مذاکره رئیس‌جمهور با آقای ترامپ را توجیه کند. مصاحبه مشترک روز گذشته آقای ترامپ و مکرون بهترین دلیل بر این مدعاست. هنوز ایران هیچ اعلام رسمی برای مذاکره با آمریکا نکرده، آقای ترامپ با وقاحت اعلام کرد که ما به ایران پول نخواهیم داد و تنها ممکن است اجازه دهیم ایران اندکی نفت برای مدتی محدود بفروشد! آقای مکرون هم صحبت‌هایی کرد که به نظر من، به هیچ عنوان در قالب برجام قابل مطرح کردن نیست.

وی ادامه داد: مجموع این موضع‌گیری‌ها را که بررسی می‌کنیم برای بنده عجیب است، دولتی که در چند ماه اخیر استراتژی خود را به استراتژی مقاومت تغییر داد و نتایج خوبی را هم مشاهده کرد، چرا مجدداً می‌خواهد به سمت مذاکره چرخش کند؟ این سؤالی جدی است. حتماً مجلس این موضوع را از آقای رئیس‌جمهور و آقای ظریف سؤال خواهد کرد که دلیل چرخش سیاست دولت از مقاومت به سمت مذاکره مجدد چیست؟

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: اگر واقعاً دلایل موجهی پیدا شده است، اعلام کنند. سفر آقای ظریف به فرانسه و مذاکراتی که در آن سفر صورت گرفته است، باید با اطلاع شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب مصوبات آن شورا بوده باشد، در غیر اینصورت قابل توجیه نیست.

حسین‌زاده بحرینی تأکید کرد: آقای رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی باید هر چه سریعتر مجلس را در جریان اتفاقات اخیر بگذارند. باید هیئت رئیسه جلسه غیرعلنی برای بررسی این موضوع تشکیل دهد تا نمایندگان به موقع در جریان امر قرار بگیرند.

وی ادامه داد: دولت نباید مسیر غلطی را شروع کند که نهایت آن، از دست دادن دستاوردهایی باشد که در ماه‌های اخیر به دست آمده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه برجام برای این بود که تحریم‌ها برداشته شود، گفت: اگر دولت می‌خواهد با این انگیزه که گشایش اقتصادی ایجاد کند، وارد مذاکره شود، اولین گام این است که آمریکا که با صراحت و وقاحت از برجام خارج شده، با همان صراحت به برجام بازگردد و به تعبیری که خود آقای رئیس جمهور در سخنرانی امروزشان داشتند، «توبه کند».

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: نباید با آمریکایی مذاکره کنیم که برجام را ترک کرده و همچنان اصرار دارد که خروج از برجام کار درستی بوده است.

حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: سخنان رئیس‌جمهور موجب وقاحت بیشتر آمریکا شد. رئیس‌جمهور باید در قبال هرگونه موضع‌گیری‌ که به تضعیف استراتژی مقاومت ملی منجر می‌شود و دشمن را جری می‌کند، پاسخگو باشد.