به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از مذاکرات صورت گرفته بین رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ کشتی با استاندار خراسان جنوبی و ابراز علاقه اولیه این استان به تیمداری در لیگ برتر سرانجام تصمیم نهایی در این باره گرفته شد.

به تازگی جلسه ای با هماهنگی رئیس سازمان لیگ کشتی، بین استاندار خراسان جنوبی و رییس هیات کشتی این استان برگزار شد. در این جلسه محمدصادق معتمدیان با درخواست رئیس هیات کشتی استان برای تیمداری در لیگ برتر کشتی فرنگی سال ۹۸ موافقت کرد.

معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در این رابطه اظهار داشت: وقتی نامه رئیس فدراسیون کشتی به دستم رسید، با بررسی هایی که انجام دادیم، با تیمداری در لیگ برتر کشتی موافقت کردم. این موضوع به مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیات کشتی استان ابلاغ شده و پیگیری های لازم در حال انجام است.