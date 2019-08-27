به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضوان مدنی صبح امروز سه شنبه در آیین توزیع ۱۶۰ سری جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری به زوجهای جوان تحت پوشش بهزیستی استان کرمانشاه اظهار داشت: سازمان بهزیستی وظایف بسیار سنگین و متعدی را بر عهده دارد و مددجویان زیادی تحت پوشش دارد که برای رفع مشکلات آنها به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد لذا نیازمند همکاری و مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: در این راستا اهدای جهیزیه به مددجویان تحت پوشش که با همکاری سپاه و قرارگاه منطقه ای نجف اشرف صورت گرفته است نمونه ای از این مشارکت ها محسوب می شود.

این مسئول گفت: در سال های قبل توسط بهزیستی به هر زوج تحت پوشش مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت می شد و در سال ۹۷ موفق شدیم ۱۶۹ مورد جهیزیه را با همین مبلغ به مددجویان پرداخت کنیم.

رضوان مدنی با بیان اینکه تاکنون بر اساس شیوه نامه سازمان مبلغ ۵۷ میلیون تومان به ۵۷ نفر جهیزیه اختصاص داده شده است، تصریح کرد: به لطف خداوند و مقام معظم رهبری و همچنین مشارکت سپاه و قرارگاه منطقه ای نجف اشرف برنامه خوبی را تدارک دیدیم که جهیزیه کاملی به ۱۶۰ نفر دیگر که نیمی توسط بهزیستی و نیمی دیگر توسط سپاه تهیه شد در اختیار مددجویان قرار دهیم.

وی گفت: تعداد ۱۲۰۰ نفر مددجوی تحت پوشش بهزیستی داشتیم که امروز موفق شدیم به ۱۶۰ نفر جهیزیه پرداخت کنیم و در حال حاضر ۱۰۴۰ نفر دیگر در نوبت جهیزیه هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: با قول هایی که استاندار و فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) به ما دادند در نظر داریم برای تعداد ۸۰۰ نفر دیگر دهید جهیزیه تهیه کنیم.

این مسئول از همکاری صمیمانه سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در اجرای پروژه های مختلف سخن گفت و افزود: یکی از همکاریهای خوب امضای تفاهم نامه ای با قرارگاه نجف اشرف است که طی آن ۵ هزار و ۲۵۲ واحد در مناطق صعب العبور احداث خواهد شد.

رضوان مدنی گفت: ساخت و احداث ۳۱۰ واحد آسیب دیده مددجویان در زلزله سرپل ذهاب از دیگر اقدامات بسیج بود و در حال حاضر هم دو تفاهم‌نامه منعقد شده که بسیج سازندگی احداث ۵ هزار واحد آسیب دیده از سیل در سطح کشور را بر عهده گرفته و از این تعداد ۷۰ واحد مسکونی برای مددجویانی که منازلشان در سیل آسیب دیده در نظر گرفته شده است.

به گفته این مسئول امسال همچنین ۱۱۱ واحد در مناطق محروم استان کرمانشاه برای مددجویان تحت پوشش احداث خواهد شد که طی فردا اولین کلنگ‌زنی آن در دالاهو اجرا خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه بیان داشت: امسال ما موفق شدیم با حمایت های خوب استاندار و معاونین و با هدف تامین مسکن و اشتغال مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق خیرین جلب مشارکت داشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه از طریق خیرین ساخته ۸ منزل روستایی سیل زده ا اعتبار ۴۶۰ میلیون تومان در حال حاضر آغاز شده است و مبلغ یک میلیارد تومان هم به منظور اتمام پروژه‌های مسکن مهر مددجویان پرداخت شده است.