اتحادیه جهانی کشتی زادروز تختی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک اتحادیه جهانی کشتی که به دو زبان فارسی و انگلیسی و با تصاویر جهان پهلوان تختی درج شده، آمده است:

امروز هشتاد و نهمین سالروز تولد اسطوره ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است. ایرانیان این روز را در تقویم رسمی خود روز ملی کشتی نامیده اند.

تختی با سه مدال المپیک، بهترین کشتی گیر تاریخ ایران در بازی های المپیک است.

"جهان پهلوان تولدت مبارک"



یک مدال طلا و دو مدال نقره المپیک، و دو مدال طلا و دو مدال نقره جهان در رشته کشتی آزاد برترین عناوین جهان پهلوان تختی در دوران قهرمانی اش بود. تختی علاوه بر این سه دوره متوالی صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد.

عناوین جهان پهلوان تختی:

بازیهای المپیک:

۱۹۵۲ هلسینکی :مدال نقره ۷۹ کیلو گرم

۱۹۵۶ ملبورن: مدال طلا ۸۷ کیلو گرم

۱۹۶۰ رم: مدال نقره ۸۷ کیلو گرم

۱۹۶۴ توکیو: چهارم۹۷ کیلو گرم



قهرمانی جهان:

۱۹۵۱ هلسینکی: مدال نقره ۷۹ کیلو گرم

۱۹۵۴ توکیو: نفر پنجم ۸۷ کیلو گرم

۱۹۶۱ یوکوهاما: مدال طلا ۸۷ کیلو گرم

۱۹۶۲ تولیدو: مدال نقره ۹۷ کیلو گرم



بازیهای آسیایی:

۱۹۵۸ توکیو: مدال طلا ۸۷ کیلو گرم

جمع مدالهای غلامرضا تختی: هشت، ۴ طلا، ۴ نقره

المپیک ۳ - جهانی ۴ - بازیهای آسیایی ۱



تختی اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدال‌های جهانی و المپیک بشود: جهانی ۵۱ و المپیک ۵۲ (در ۷۹ کیلوگرم)، المپیک ۵۶، ۶۰، جهانی تهران و یوکوهاما (در ۸۷ کیلو) و جهانی ۶۲ تولیدو در ۹۷ کیلو.