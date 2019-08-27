به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وایولا دیویس در نقش میشل اوباما بانوی اول سابق آمریکا در یک سریال تلویزیونی ظاهر می شود. این بازیگر برنده اسکار قرارداد ایفای نقش در این سریال را امضا کرده است.

این سریال با عنوان «بانوهای اول» در شوتایم در دست ساخت است. هر قسمت از این سریال درام یک ساعتی است و آرون کولی رمان‌نویس برای نویسندگی و تهیه کنندگی اجرایی آن انتخاب شده است.

این سریال پشت پرده زندگی بانوهای اول آمریکا را در تاریخ بررسی می‌کند و زندگی النور روزولت، بتی فورد و میشل اوباما را به تصویر می‌کشد. بسیاری از تصمیم‌های تاریخی مهم در برابر چشمان این زنان گرفته شده‌اند.

میشل اوباما قبلا هم سوژه تصویر شده بود اما نه در تلویزیون. نقش او را در فیلم سینمایی ۲۰۱۶ با عنوان «در جنوب با تو» تیکا سامپتر ایفا کرده بود.

اوباما و همسرش اکنون با تاسیس یک شرکت سینمایی در حال تولید محصولات سینمایی هستند.

وایولا دیویس که جایزه اسکار را در کارنامه دارد اوایل ۲۰۲۰ با فصل جدید سریال «چطور از قتل قسر دربرویم» با فصل ششم و آخر به تلویزیون برمی‌گردد. وی از سال ۱۹۹۶ تاکنون مشغول فعالیت بوده‌ و جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای فیلم «حصارها» در سال ۲۰۱۷ برده است.