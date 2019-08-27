جزئیات خدمات درمانی ارائه شده به خانواده شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عباسپور در خصوص حوزه بیمه درمان همگانی و تکمیلی ایثارگران، گفت: تمامی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنها از طریق سازمان بیمه سلامت تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند. همچنین تمام ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها اعم از شاغل، غیر شاغل و بازنشسته، به جز نیروهای مسلح تحت پوشش بیمه تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند و بر اساس قرارداد منعقده تمام هزینههای درمانی آنها بر اساس قانون و در حدود تعهدات و تعرفههای مصوب در سراسر کشور تأمین و پرداخت میشود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۶۰ هزار نفر از ایثارگران تحت پوشش بیمه درمانی همگانی قرار داشتند که این آمار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۸۶۳ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در سال جاری ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر از ایثارگران از خدمات بیمه درمانی تکمیلی استفاده میکنند.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به احیای صندوق سلامت ایثارگران گفت: این صندوق با هدف تأمین هزینههای درمانی مازاد از تعهدات بیمههای همگانی و تکمیلی و درمانهای خاص ایثارگران ایجاد شده است و تا پایان مردادماه ۱۳۹۸ مجموعاً با کمک و پرداخت ۲۳ میلیارد تومان از هزینههای پزشکی ایثارگران ایفای نقش کرده است.
عباسپور در خصوص اعزام جانبازان و جذب متخصصین خارج از کشور برای درمان ایثارگران گفت: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲۷ تیم پزشکی خارجی به ایران دعوت شدهاند و در این بین بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ نفر از جانبازان عزیز ویزیت و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز مورد عمل جراحی قرار گرفتهاند. در همین مدت ۸۸ نفر از جانبازان گرانقدر برای طی مراحل تکمیل درمان به خارج از کشور اعزام شدهاند.
وی افزود: در حوزه پایش سلامت ایثارگران نیز با توجه به اهمیت آن در افزایش سطح سلامت ایثارگران و کاهش هزینههای درمانی و استقبال صورت گرفته از این طرح، جامعه تحت پوشش به مرور افزایش مییابد. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۲۱ هزار ایثارگر تحت پوشش این طرح بودند که در سال ۱۳۹۸ این رقم به ۱۶۰ هزار نفر افزایش یافته است و ایثارگران تحت پوشش این طرح شامل جانبازان، والدین و همسران شهدا هستند که برای هر کدام پرونده الکترونیکی سلامت ایجاد شده است.
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص کمیسیونهای پزشکی بنیاد نیز گفت: با افزایش سن جانبازان و مشکلات جسمی ناشی از این افزایش سن و مجروحیت و بیماریهای این عزیزان و همچنین مجروحین جدید سالهای اخیر، متقاضیان شرکت در کمیسیونهای تعیین درصد و تجدید نظر کاهش نیافته و جلسات کمیسیونهای تعیین درصد، حالت اشتغال، حق پرستاری و ماده ۱۵ در ستاد بنیاد و استان بهصورت اعزام تیمهای تخصصی در حال برگزاری است که در مجموع از سال ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ با برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی در زمینههای مختلف حدود ۴۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
عباسپور با اشاره به اعزام تیمهای تخصصی به استانهای کم برخوردار کشور گفت: از سال ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ با اعزام تیمهای تخصصی به استانهای کم برخوردار در مجموع حدود ۸ هزار نفر از ایثارگران توسط این تیمها ویزیت و درمان شدهاند.
وی در خصوص تجهیزات پزشکی و توانبخشی ارتز و پروتز گفت: از جمله سیاستهای مهم و اهداف اصلی معاونت بهداشت و درمان در بنیاد موضوع توانبخشی و بازتوانی جامعه هدف است تا ضمن فعال نگه داشتن ایثارگران، از ناتوانی و عوارض آن در ایثارگران جلوگیری شود و در همین راستا نسبت به تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و لوازم توانبخشی از طریق شرکتها و منابع داخلی و واردات از خارج کشور اقدام میشود و سالانه تجهیزات مورد نیاز ایثارگران به این عزیزان واگذار میشود.
نظر شما