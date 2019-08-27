به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی شهیدی در جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دولت به‌ خصوص شهیدان رجایی و باهنر گفت: هر انقلابی با ۳ گروه از افراد مواجه می‌شود، گروه نخست انقلابیون و کسانی هستند که از ابتدا و همواره در کنار انقلاب حضور دارند و برای پشتیبانی از انقلاب حتی از سلامتی و جان خود نیز می‌گذرند. در روند انقلاب اسلامی شهدا و ایثارگران مهم‌ترین اعضای این گروه هستند و بی‌شک نقش بسیار مهمی در پیروزی و پایداری انقلاب اسلامی داشته‌اند و شهدای گران‌ قدری چون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید رجایی و شهید باهنر در این گروه قرار داشته‌اند.

وی افزود: گروه دوم افرادی هستند که از ابتدا مخالف جریان انقلاب بوده‌اند و به هر شکل ممکن با آن مقابله کرده‌اند. در انقلاب اسلامی نیز عده‌ای پیش از پیروزی انقلاب و پس از آن علناً به مخالفت با آن پرداختند و حتی به دنبال برپایی راهپیمایی و ابراز مخالفت خود بودند. گروه سوم منافقین هستند، یعنی افرادی دو چهره که بسته به منافع خود هر بار به گروهی می‌پیوندند. این گروه بیشترین ضربات را به جریان‌های انقلابی می‌زنند و در کشور ما به‌ درستی با عنوان منافقین شناخته می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز بیشترین ضربه‌ها را از جریان منافقین خورده است. آن‌ها با شعار و نشان اسلامی و انقلابی وارد صحنه شدند اما وقتی دیدند که سیر وقایع به نفع آنان نیست شروع به توطئه و ترور انقلابیون کردند که از مهم‌ترین این اقدامات انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و یارانش و همچنین انفجار دفتر نخست‌ وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر در سال ۱۳۶۰ بود که هفته دولت نیز به همین مناسبت نام‌گذاری شده است.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر در اوج ساده زیستی و خودساختگی و با داشتن توانایی علمی و خلوص نیت در مسند ریاست جمهوری و نخست‌ وزیری قرار گرفتند، افزود: این عزیزان در مدتی کوتاه ماندگارترین خاطرات را برای ملت ایران باقی گذاشتند و به الگویی برای همه نسل‌ها تبدیل شدند. شهید رجایی علی رغم زندگی در شرایط سخت به مقام ریاست جمهوری رسید و شهید باهنر نیز ضمن خواندن دروس حوزوی مدرک دکتری الهیات را گرفت. منافقین این عزیزان را از ما گرفتند و بعد نیز از کشور خارج شدند و با دشمنان ایران هم‌صدایی کردند، اما به برکت خون این شهیدان و تدابیر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی تا امروز پا برجا ماند و نام و راه این شهیدان نیز همواره برای ما زنده و جاوید است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده اداره کل منابع انسانی بنیاد در خصوص وضعیت نیروی انسانی بنیاد در سراسر کشور گفت: با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران بازنشسته شده‌اند و یا در آستانه سن بازنشستگی قرار دارند، ضروری است موضوع جانشین پروری و انتقال تجربیات و همچنین به‌کارگیری افراد شایسته با توانایی بالا و معتقد به مبانی ارزشی انقلاب اسلامی با اولویت ایثارگران بیش‌ از پیش مورد توجه باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهیدی همچنین پس از استماع گزارش اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به عملکرد کمیته سلامت و توانبخشی ایثارگران گفت: تشکیل این کمیته در ارتقای سطح سلامت و شاخصه‌های توانبخشی ایثارگران مؤثر بوده است و بر اساس اقدامات این کمیته تعداد افراد دارای پرونده الکترونیک سلامت از ۱۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۱ میلیون و ۳۵۲ هزار نفر در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با پیگیری معاونت بهداشت و درمان و همکاری بین بخشی حوزه‌های مختلف بنیاد و نیز دریافت اطلاعات از شرکت بیمه‌گر، امکان تهیه پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایثارگران تحت پوشش بیمه درمانی بنیاد فراهم شود و از این طریق در ارائه خدمات بیمه درمان نیز اقدامات اصلاحی صورت پذیرد.