عملیات اجرایی جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در کرفس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت با حضور نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، فرماندار رزن، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان و مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رزن پروژه طرح جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه شهر کرفس کلنگ زنی شد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در آیین کلنگ زنی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: خدمت رسانی دولتمردان به مردم استان قابل تقدیر است ضمن اینکه مشترکین روستایی شاهد تلاش شبانه روزی شرکت آب و فاضلاب روستایی در روستاهای استان هستند.

حسن لطفی با بیان اینکه روستای کرفس زادگاه علما، نیک اندیشان و بزرگ مردان است، اظهارداشت: این شهر دارای پتانسیل ای ویژه ای در حوزه کشاورزی، صنعتی و معدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همدان نیز در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت؛ گفت: خداوند را شاکریم که در استان همدان اقدامات خوب و سازنده ای در حوزه آب، برق، گاز، راه آهن و کشاورزی در حال انجام است.

سید سعید شاهرخی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات اثرگذاری نیز در شهرستان رزن و شهر کرفس در حال انجام است که مایه امیدواری مردم است؛ عنوان کرد: عملکردی قابل قبول، بسیار با اهمیت و تاثیرگذار در منطقه درگزین و کرفس را شاهد هستیم که بر همین اساس توانستیم کرفس را ارتقاء داده و به شهر تبدیل کنیم که این مهم آورده و ارزش افزوده فراوانی برای مردم منطقه به دنبال دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه هم اکنون طرح های اقتصادی قابل توجهی با همراهی نماینده مردم شهرستان رزن پیش بینی شده و در حال پیگیری است؛ اظهارداشت: از جمله این طرح ها می توان به طرح های کشاورزی، دامداری، کشت گلخانه ای و حوزه عمران شهری اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه به زودی جهش چشمگیری را دراین منطقه شاهد خواهیم بود؛ عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و پایه ای که باید مورد توجه قرار گیرد بحث بهداشت و در راس آن بهداشت آب است تا آب سالم و بهداشتی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ضمن تاکید بر ایجاد شبکه های جمع آوری فاضلاب و احداث تصفیه خانه ها؛ گفت: پساب فاضلاب نیز باید در راستای رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد که البته این قبیل اقدامات مهم در راستای جمع آوری بهداشتی فاضلاب به وسیله شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در حال انجام است.

شاهرخی بیان کرد: با این قبلی اقدامات مجتمع؛ دیگر روستاهای همجوار نیز از خدمات ارائه شده برخوردار خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بهره مندی از شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح کشور زیر یک درصد جمعیت روستایی است؛ گفت: خوشبختانه در این رابطه درصد بهره‌مندی روستاهای استان از شبکه جمع آوری فاضلاب بیش از میانگین کشوری است.

۴ پروژه جمع آوری فاضلاب در سطح روستاهای استان همدان در حال اجرااست

سید مصطفی هاشمی با بیان اینکه هم اکنون ۴ پروژه جمع آوری فاضلاب در سطح روستاهای استان در حال اجرااست، عنوان کرد: با بهره برداری از پروژه های مذکور، ضریب بهره مندی از شبکه های جمع آوری فاضلاب افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در ۲۴ استان غربی کشور در دستور کار قرار گرفته، توضیح داد: در حال حاضر در ۴ روستای بزرگ استان به صورت فاینانس، طرح جمع آوری فاضلاب از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی در حال اجراست که بازه زمانی تعریف شده برای پروژه های مذکور ۱۸ ماه است.

هاشمی عنوان کرد: ۳ پروژه از ۴ پروژه مذکور مربوط به حوزه سد است که از محل منابع ملی در حال تامین اعتبار است.

وی در خصوص پروژه جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب شهر کرفس نیز گفت: این پروژه به طول ۲۲ کیلومتر در سال جاری کلید خورده که با بهره برداری از آن شش هزار نفر از جمعیت روستایی استان همدان از شبکه جمع آوری فاضلاب برخوردار خواهند شد و هزینه اجرای طرح ۱۸۰ میلیارد ریال است.

وی توضیح داد: تصفیه خانه کرفس ۶۷۲ متر مکعب در شبانه روز به روش اس بی آر عملیات تصفیه را انجام می دهد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان نیز در خصوص پروژه جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه کرفس گفت: این پروژه یکی از ۴ پروژه ای است که تامین اعتبار آن از محل بانک توسعه اسلامی صورت گرفته و این طرح جزء طرح ایجاد شبکه فاضلاب روستاهای دارای اولویت در سطح کشور بوده است.

مجتبی حسین آبادی با بیان اینکه در حال حاضر طرح ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب در ۴ روستای بزرگ تابعه شهرستانهای ملایر(حسین آباد)، همدان(دهپیاز)، بهار(آبرومند)، رزن(کرفس) در حال اجرااست، اظهار داشت: چهارطرح های مطالعاتی مذکور، پس از تحویل به بانک توسعه اسلامی؛ چیزی در حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد.

وی در نهایت توضیح داد: طرح ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب روستای دهپیاز در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است ضمن اینکه طرح مذکور در روستای آبرومند به تازگی کلید خورده و روستای حسین آباد ناظم نیز با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در حال اجرااست که تمامی چهار پروژه ذکر شده تا پایان سال جاری به مرحله بره برداری خواهند رسید.