لزوم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد توسط مسئولین در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر سه شنبه در نشست تعاملی با سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: یکی از اهداف دولت توجه به سازمان های مردم نهاد است و تجربه ثابت کرده دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات جامعه نیست و در این راه نیازمند همکاری با سازمان های مردم نهاد است.

وی گفت: با توجه به مشکلاتی که جامعه به خصوص در حاشیه تهران بدلیل مهاجر پذیر بودن، باید نگاه مسئولان دولتی نهادها به این سمت باشد و در بطن جامعه کار کنند.

خطیبی بیان کرد: امروز با آسیب های جدی روبرو هستیم، نگاه و هدف سازمان های مردم نهاد معنوی و انسانی باشد و مردم سرلوحه امورات قرارگیرد.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد با نگاه ریزبینانه کاستی‌ها را شناسایی و به دستگاه های مربوطه منعکس کنند.

فرماندار قرچک تاکید کرد:با توجه به اینکه امروزه با مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه روبرو هستیم سازمان مردم نهاد با اموزش، مشاوره و توانمند سازی مردم در قرچک از مشارکت عموم مردم استفاده کنند.