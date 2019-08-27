۲۷۰ کیلوگرم تریاک طی ۲ عملیات جداگانه دربزرگراه حرم تا حرم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی ظهر سه شنبه با اعلام خبر کشف ۲۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در بزرگراه حرم تا حرم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲ محموله مواد مخدر با درایت و هوشیاری نیروی انتظامی در آزادراه حرم تا حرم کشف و ضبط شد.

وی گفت: در دو عملیات صورت گرفته دو خودرو تریلی توقیف و سه نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در ادامه بیان کرد: در حدود ۱۳۰ کیلوگرم از تریلی حامل بار لوازم خانگی و ۱۴۰ کیلوگرم از تریلی که بار آن حامل تجهیزات صنعتی بود، کشف شد.

عزیزی در ادامه گفت: این دو محموله در دو روز متوالی در سه‌راهی چرمشهر و اتوبان حرم تا حرم بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان می‌باشد و در مقابل هرگونه بی‌قانونی ایستادگی می‌کند.