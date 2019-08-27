به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر سه شنبه در آیین افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور در ابهر که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با بیان اینکه ۲۵میلیارد تومان برای افتتاح و بهره‌برداری از ۷۳۰ پروژه شرکت توزیع نیروی برق در استان هزینه شده است، افزود: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا مردم استان از دستاوردهای دولت به نحو مطلوب در نقاط مختلف استان برخوردار شوند.



وی با یادآوری اینکه پروژه مذکور چند روز است که راه‌اندازی شده و در پیک‌ بار نیز مقداری کمک‌حال توزیع برق شد، تصریح کرد: این پروژه علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی شمال‌غرب کشور است، اولین نیروگاه مگاواتی زنجان نیز محسوب می‌شود.



این مسئول با یادآوری اینکه یکی از برنامه‌های مهم شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، اهتمام برای صدور مجوز ۲۵ پروژه دیگر است که امیدواریم این مهم به‌زودی محقق شود، ادامه داد: همه اقدامات این شرکت در راستای برخورداری مطلوب از خدمات دولت در حوزه انرژی برق بوده است.



مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی ابهر نیز در ادامه این مراسم با تأکید بر اینکه آماده سرمایه‌گذاری در این حوزه برای فازهای بعدی پروژه نیز هستیم، اظهار کرد: بی‌تردید هر سرمایه‌گذاری با دغدغه‌ها و مشکلاتی همراه است که امیدواریم در استان بتوانیم با مسئولان به تعامل دست‌یافته و این دغدغه‌ها را در راستای افزایش حجم سرمایه‌گذاری مرتفع کنیم.



آرین طاهری نخست با اشاره به اینکه زنجان در منطقه‌ای واقع‌شده است که می‌توان در حوزه توربین‌های بادی نیز سرمایه‌گذاری کرد، افزود: خوشبختانه ۳۵ درصد از تجهیزات کل پروژه نیروگاه خورشیدی ابهر توسط بخش داخلی تأمین شده است.