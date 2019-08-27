بمباران سنگین خطوط امدادرسانی تروریستها در جنوب و جنوب شرق ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروی های خود در ادلب ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش؛ جنگنده های سوری خطوط امداد رسانی تروریستها در مناطق الخوین و اراضی الزرزور و اطراف شهر التمانعه در حومه جنوبی و جنوب شرقی ادلب را بمباران کردند.

ادلب لانه تروریستهاست و از ابتدای بحران سوریه به عنوان گذرگاه مهمی برای ورود سلاح و تروریستهای خارجی که گرایش تکفیری دارند، بوده است. همچنین هزاران تروریستی که در مناطق مختلف تن به مصالحه نداده اند به این استان رفته اند از جمله تروریستهایی که در غوطه شرقی دمشق و جنوب سوریه بودند.