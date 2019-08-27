به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نظری ظهر سه شنبه در جمع کارکنان کانون استان فارس با بیان اینکه تمرین و آموختن مهارت‌های خوب زندگی کردن، ارزش و جایگاه بالاتری نسبت به یادگیری جداول و فرمول‌های علمی برای کودکان و نوجوانان دارد، گفت: ما باید تلاش کنیم تا جامعه‌ی هدف‌مان به خوبی مهارت‌های کنترل خشم و صبور بودن را بیاموزد؛ چراکه برخی از مشکلات بزرگ جامعه ریشه در محرومیت افراد از همین مهارت‌ها دارد.

وی فقر فرهنگی را زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از رفتارهای خوب یا بد انسان‌ها ریشه در آموخته‌های فرهنگی آنها دارد و همه باید تلاش کنیم کودکان و نوجوانان بر پایه‌های درست فرهنگی رشد کنند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اذعان به این‌که تاثیر فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی در بستر زمان قابل مشاهده است، ابرازداشت: فرهنگ، موضوعی مهم، زمان‌بر و هدایتگر است و اصلاح مشکلات و ساختار اجتماع هم تنها از مسیر فرهنگ می‌گذرد.

نظری، فرهنگ را مجموعه‌ای از باورها، ارزش ها، اعتقادات، آداب، رسوم و رفتارها تعریف کرد و گفت: با این همه، فرهنگ و ارزش‌های مرتبط با آن امری نسبی است و در هر جامعه با جامعه دیگر تفاوت دارد؛ کمااینکه ممکن است موضوعی مشترک در یک جامعه ارزش و در جامعه‌ای دیگر ضد ارزش به حساب آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی شغلی اشاره و خاطرنشان کرد: این طبیعی است که در هر سازمان یک فرهنگ سازمانی خاص حاکم باشد، اما ما کارکنان کانون موظف هستیم فرهنگ سازمانی خود را پاس بداریم و با رفتار و عملکرد درست آن را تعالی بخشیم.

نظری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مجموعه‌ای محوری، مهم و دارای نقش بی‌بدیل توصیف کرد و با خواندن این بیت معروف که «همت بلند دار که مردان روزگار / از همت بلند به جایی رسیده اند» ادامه داد: یکی از معیارهای بلندهمتی داشتن چشم‌انداز و تصوری روشن از آینده است و افزود: مجموعه کارکنان کانون باید با پیروی از تفکر سیستمی مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهند و علاوه بر تامین منافع سازمان، از ایجاد زیان‌های مادی و معنوی و بروز مشکل برای دیگران جلوگیری کنند.

وی با تاکید براین‌که همه همکاران کانون پرورش فکری به نوبه خود مسئولیت مهمی نسبت به کودکان و نوجوانان دارند، گفت: در انجام هر فعالیت و مسئولیتی، زمان‌شناسی و زمان‌بندی برای انجام کارها مساله مهمی است، چراکه اگر کاری در زمان خود انجام نشود آن اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم‌چنین با ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان این نهاد در استان فارس، یکی از ویژگی‌های کارکنان کانون فارس را توجه آن‌ها به اهداف کانون و مسایل فرهنگی عنوان کرد و گفت: در شیراز شاهد بودم که عمده سوال‌ها و پیگیری‌ها مرتبط با اهداف ذاتی کانون مبنی بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری و توسعه کتاب و کتاب‌خوانی بود و این امر جای خرسندی و قدرشناسی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به همراه معاون فرهنگی و مدیرکل ارزیابی عملکرد کانون در این سفر دو روزه میهمان شیرازی‌ها هستند و فاضل نظری در جریان این سفر علاوه بر سخنرانی در گردهم‌آیی مسئولان کانون زبان ایران، ‌ چند طرح زیرساختی کانون شامل مراکز تخصصی نجوم ثابت و سیار، سفال‌گری، استودیو انیمیشن، و مخزن و کتاب‌خانه سیار شیراز را افتتاح کرد.