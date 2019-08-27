تمدید مهلت ثبت نام در رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی گفت: مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون(صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) تا ۲۸ شهریورماه تمدید شد و علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه پیام نور جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اطلاعیه سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور، در تمامی گروه های آزمایشی؛ علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر پذیرای داوطلبان علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه است، اظهار داشت: آن دسته از داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده و یا حتی مجاز به انتخاب رشته نشده اند نیز می توانند در رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور که گزینش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) صورت می گیرد، ثبت نام کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با اشاره به مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه به دلیل دارا بودن شیوه های خاص آموزشی و کیفیت مطلوب، شیوه آموزش حضوری، الکترونیکی و ترکیبی بهترین فرصت تحصیل را برای همه به ویژه برای شاغلین و افرادی که به هر دلیل نمی توانند در کلاس درس حضور یابند، فراهم می آورد.

وی یادآور شد: امکان تغییر محل آزمون پایان ترم بنا به درخواست دانشجو، آزمون های متمرکز و سراسری و برگزاری آزمون‌های آنلاین از دیگر مزایای دانشگاه پیام نور است که این دانشگاه را از سایر دانشگاه ها متمایز می کند.