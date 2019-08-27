به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سازمان تامین اجتماعی به مناسب روز تکریم بازنشستگان امده است که بازنشستگی، عصر جدیدی از زندگی و تجربه‌اندوزی بشر است. فصلی تازه از حیات افرادی که بهترین سال‌های عمر خود را، در نهایت صداقت و سختکوشی، صرف آبادانی این مرز و بوم کرده‌اند؛ عزیزانی که فداکارانه، امروز جامعه ما را ساخته‌اند و شاید اگر نبودند، امروزی نداشتیم. پیامبر گرامی اسلام (ص)، سالمندان را مایه برکت و نعمت‌های الهی می دانند و مولای متقیان علی (ع) نیز، نسبت به احترام به سالخوردگان توصیه می‌کنند.

سازمان تامین‌اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از ۳ میلیون نفر از بازنشستگان به همراه خانواده‌های آنها، همواره در حد توان و مقدورات تلاش داشته است بهترین خدمات را به این عزیزان ارائه کند؛ چراکه بنیان‌های اقتصادی، صنعتی و نظام اداری کشور، با همت و همیت زنان و مردانی بنیان گذاشته شده است، که موی خود را در آسیاب توسعه و پیشرفت این آب و خاک، سپید کرده‌اند و هر نقشی که بر دستان و چهره آنان افتاده، درسی گرانبهاست از تجربه‌هایی که نباید به سادگی فراموش شوند.

سلامت و زندگی عزتمندانه همه بازنشستگان و سالمندان، خصوصا مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، آرزوی همیشگی ما است. بر همین اساس، سازمان تامین‌اجتماعی تلاش می‌کند با پرداخت به موقع مستمری‌های ماهیانه و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز این عزیزان، به نحوی شایسته و درخور شأن و منزلت آنان، گامی هرچند کوچک در تکریم این بزرگواران بردارد و قدردان جان‌فشانی‌های آنان در جبهه اقتصادی کشور باشد چرا که باور داریم وضعیت امروز بازنشستگان، ترسیمی از تصویر آینده کارگران و نیروهای مولد کشور است و هرچه برای تکریم و بزرگداشت شأن و منزلت این عزیزان تلاش شود، کارگران و فعالان امروز حوزه تولید را نسبت به آینده، امیدوارتر می‌سازد؛ آن هم در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، به نام «رونق تولید» مزین شده است.

از یاد نباید برد که منابع، دارایی‌ها و سرمایه‌های امروز سازمان تامین‌اجتماعی، حاصل پس‌اندازهای دیروز سالمندان و مستمری‌بگیرانی است که بهترین سال‌های عمر خود را، به امید آینده‌ای امن و آرام، تلاش کرده و سالیان سال، بخشی از درآمد خود را، در این سازمان اندوخته‌اند. مدیران ارشد و کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی، خود را امانتدار این دارایی‌ها می‌دانند و نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند که امانتدار خوبی برای اندوخته‌های آنان باشند.

اعزام مستمری‌بگیران و اعضای خانواده آنها به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی، کمک به بیمه تکمیلی و عمر سالمندان، برگزاری المپیادهای ورزشی، پرداخت وام‌های ضروری توسط بانک رفاه و مواردی از این دست، هرچند پاسخگوی همه نیازهای معیشتی و رفاهی این عزیزان نیست، اما نماد آن است که سازمان تامین‌اجتماعی، همواره کوشیده است فرای وظایف قانونی خود در خدمت این سایه‌ساران بی‌منت تجربه و خرد باشد.

به مناسبت ۲۵ ذی‌الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، خدا را شاکریم که وظیفه خدمتگزاری به گروهی از پیشکسوتان عزیز را بر دوش ما گذاشته است و ارئه خدمت به این عزیزان را افتخاری ارزشمند برای خود می‌دانیم و امیدواریم که با همت و تلاش همه کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی، بتوانیم خدمتگزاری صدیق برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز تحت پوشش این سازمان باشیم.