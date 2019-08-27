استقبال پرشور مردم مهمترین ویژگی تئاتر خیابانی مریوان است

مهرداد رایانی مخصوص، داور چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی،نویسنده، کارگردان، مترجم و منتقد که دارای دکترای تئاتر است در گفت و گو با خبرنگارمهر از سطح کیفی جشنوار انتقاد کرد وگفت: تعدادانگشت شماری از تئاترهایی که در بخش داخل و بخش بین‌الملل اجرا داشتند در حد عالی بودند.

داور این جشنواره اظهار داشت: یکی از مباحثی که جشنواره مریوان را نسبت به سایر جشنواره‌ها متمایز کرده حضور تماشاگرانی است که با شور و شوق بسیار نمایش‌ها را حتی تا پاسی از شب دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: این پای کار بودن تماشاگر حسن خیلی خوبی است و امیدواریم این جشنواره که چهاردهمین گام خود را طی می‌کند بتواند به یک جایگاه و ویژگی خاص برسد که بتواند مخاطب بین‌المللی هم پیدا کند.

وی با اشاره به این که تئاتر مریوان می تواند مخاطب بین المللی داشته باشد، افزود: جذب انواع مخاطبان سبب موفقیت جشنواره می شود و رسیدن به این جایگاه تولید انواع اجراهاست تا بتواند پاسخگوی نیازهای تمام مخاطبین باشد.

رایانی یادآور شد: مریوان و جشنواره تئاتر خیابانی در این شهر این ظرفیت و پتانسیل را دارد که برگزیده سایر جشنواره‌ها به این جشنواره بیاید.

داور چهاردهمین دوره تئاتر خیابانی مریوان از اوضاع و احوال مناسب تئاتر خیابانی کشور گفت و ادامه داد: حال تئاتر خیابانی در کشور خوب و رو به جلو در حال حرکت است.