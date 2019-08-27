طرح امامان محله در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی روحی بعدازظهر سه شنبه در جلسه طرح تحول اجتماعی ویژه مدیران پایگاه های فرهنگی و اجتماعی گلستان اظهارکرد: طرح پایگاه های فرهنگی تا شهریور ۱۳۹۹ در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: این طرح با محوریت روحانی در مساجد کم برخوردار برگزار شده و روحانی زمانی موفق است که بتواند با استفاه از ظرفیت مردمی و خیران نقش آفرینی کند.

روحی گفت: در صورتی در برنامه های فرهنگی موفق هستیم که بتوانیم از مردم بهره بگیریم و اعتبارات دولتی صرفاً باید در زیرساخت ها هزینه شود.

وی بیان کرد: یک روحانی در این مناطق تنها به وسیله عشق، علاقه و داشتن روحیه جهادی می تواند موفق شود.

روحی همچنین از اجرای طرح امامان محله در سراسر کشور خبر داد و افزود: این طرح به منظور معرفی مساجد محوری به عنون الگو برگزار خواهد شد تا سایر مساجد هم بتوانند توانمند شوند.

وی افزود: وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی هویت بخشی به مساجد محوری است که در دستور کار ما در سال ۹۸ قرار دارد.

روحی بیان کرد: با توجه به میزان تجربه و توان کاری روحانیون، به چهار گروه امین، سفیر، هادی و امام محله تقسیم خواهند شد و برنامه های مدون آموزشی در جهت افزایش سطح علمی و تجربی آنان برگزار خواهد شد.