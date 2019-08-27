به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست تخصصی بررسی سیاست‌های کلان حوزه صنعت در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت نظام برگزار شد.

این نشست روز گذشته با حضور سید مصطفی میرسلیم رئیس کمیسیون زیرینایی و تولیدی و با حضور تمامی رؤسا و دبیران کمیته‌های تخصصی این کمیسیون با موضوع ارائه نتایج ارزیابی سیاست‌های کلی بخش صنعت، برگزار شد.

در این نشست هر یک از اعضاء به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش تحقیقی ارائه شده، پرداخته و دیدگاه­‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه ضمن جمع‌بندی نهایی مطالب ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون، مقرر شد در نشست آتی، کمیته یاد شده نسبت به جمع‌بندی نهایی نتایج گزارش تحقیق برای ارائه آن در نشست صحن مجمع، اقدام کنند.