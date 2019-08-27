به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت شاهرود به میزبانی باغ ایرانی تازه افتتاح‌شده این شهر، ضمن بیان اینکه فاز نخست این پروژه بااعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات از محل اعتبارات استانی در ردیف اکو توریسم و مابقی از اعتبارات شهرداری شاهرود تأمین‌شده است، ابراز داشت: باغ ایرانی شاهرود در راستای بهبود فضای شهری و ایجاد فضای تفرج‌گاهی و تفریحی با موضوع اکو توریسم در زمره نادر طرح‌های استان سمنان محسوب می‌شود.

وی افزود: سبک طراحی این باغ کاملاً اسلامی ایرانی و مانند آنچه در کرمان و کاشان دیده می‌شود، است و استفاده از مصالح متناسب با همان معماری در این پروژه از دیگر ویژگی‌های آن است.

ارتقای فضاهای شهری

شهردار شاهرود بابیان اینکه تعبیه حوضچه‌ها، راه‌آب‌ها و باغچه‌های گل در زمره بخش‌های این باغ هستند، تأکید کرد: فاز اول این مجموعه شامل محوطه و فاز دوم آن شامل کوشک، هتل و رستوران خواهد بود که امیدواریم به‌زودی با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتوانیم شاهد اتمام آن باشیم.

احمدی بابیان اینکه شهرداری شاهرود ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده است، تأکید کرد: این طرح‌ها باهدف ارتقای فضاهای شهری و همچنین اشتغال‌زایی تعریف‌شده است.

وی بابیان اینکه ارتقای سطح جذب گردشگر و تبدیل مسیر عبور به مقصد عبور برای شهر شاهرود هدف‌گذاری شده است، تأکید کرد: نگاه شورای شهر و شهرداری شاهرود بالا بردن ظرفیت فضاهای تفریحی و پارک‌های شهر شاهرود است.

تجهیز آتش نشانی شاهرود با ۴ خودرو

شهردار شاهرود با بیان اینکه در ۲۰ ماه گذشته هشت پارک در شاهرود عملیاتی شدند، گفت: یکی از این زیرساخت ها، پارک بانوان شاهرود است که امیدواریم در پایان عملیات اجرایی آن که از زیباترین پارک های سطح کشور خواهد بود بتوانیم شاهد افتتاح هر چه زودتر آن باشیم.

احمدی با بیان اینکه بهره برداری از پارک فردوسی و عدالت در هفته دولت از سوی شهرداری شاهرود صورت گرفت، ابراز داشت: اجرای پارک‌ها و ارتقای زیرساخت‌های موجود یکی از مسائلی است که مد نظر شهرداری قرار دارد.

وی افزود: در طول ۲۰ ماه گذشته همچنین بیشترین پروژه عبور و مرور در شهر شاهرود صورت گرفته است از سوی دیگر چهار دستگاه خودروی آتش نشانی نیز به ناوگان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود پیوست که از دیگر اقدامات مثبت مدیریت شهری در سال ۹۸ محسوب می‌شود.