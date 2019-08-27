وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاهها بررسی شد

محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: رستم وند معاون اجتماعی وزیر کشور در جلسه امروز این کمیسیون حضور یافت و گزارشی پیرامون وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاههای کشور به نمایندگان مجلس ارائه کرد.



عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: متاسفانه این گزارش به هیچ وجه امیدوار کننده نبود اما ارائه چنین گزارش هایی باعث می‌شود که مسئولان کشور اولویت های جامعه را بیش از پیش در نظر گیرند و در صدد حل آن مشکلات برآیند.



وی بیان کرد: در پایان جلسه با معاون اجتماعی وزیر کشور مقرر شد که چنین جلساتی برای شناسایی آسیب های اجتماعی همچنان ادامه یابد تا در صدد رفع آن مشکلات برآییم.



ابطحی خاطرنشان کرد: همچنین مسئولانی از مرکز پژوهش های مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری حضور داشتند و در جریان آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاهها قرار گرفتند.