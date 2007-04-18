دکتر حسین موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: راه اندازی رشته های جدید مانند رشته مخابرات با گرایش امنیت شبکه در مقطع کارشناسی ارشد یکی از نیازهای اساسی جامعه در دنیای پیشرفته امروز است که در دستور کار دانشگاه آزاد قزوین قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در سال 86 چندین رشته جدید به صورت مشترک با دانشگاه های بین المللی به مظور جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد قزوین تاکید کرد: اعزام اعضای هیات علمی به دانشگاه های خارجی، ارتقای سطح علمی، اصلاح هرم اعضای هیات علمی دانشگاه از برنامه ریزی های دانشگاه آزاد قزوین در سال جدید است.

موسی خانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نسبت تعداد اعضای هیات علمی به دانشجو در واحد قزوین یک به 80 است که برای رسیدن به نسبت یک به 50 که مناسب با استانداردهای دانشگاه آزاد اسلامی است هدف هایی تعیین کرده ایم.