مهرداد بال افکن سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان و عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به تکذیبه ای که در روزنامه اعتماد ملی به نقل از فریدون الهیاری رئیس منطقه این حزب در استان اصفهان به چاپ رسیده و طی آن الهیاری منکر وجود "جبهه اصلاحات" در استان اصفهان شده است واکنش نشان داد.

وی گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان از 8 سال پیش با عضویت 15 حزب و تشکل اصلاح طلب این استان تشکیل شده است و در چهار سال گذشته نیز احمد شیرزاد ریاست این جبهه را عهده دار بوده است.

بال افکن افزود: من از این سخن آقای الهیاری تعجب می کنم، چرا که بر اساس رای گیری صورت گرفته، این حزب از دوم اردیبهشت ماه رسما ریاست جبهه اصلاحات استان اصفهان را عهده دار خواهد شد و جلسات این جبهه نیز از آن تاریخ در دفتر حزب اعتماد ملی استان اصفهان برگزار می شود.

گفتنی است فریدون الهیاری رئیس منطقه اصفهان حزب اعتماد ملی در تکذیبه ای که در روزنامه امروز اعتماد ملی به چاپ رسیده، وجود جبهه اصلاحات در استان اصفهان را منکر شده و ریاست این حزب از تاریخ دوم اردیبهشت ماه را تنها بر جلسات هم اندیشی اصلاح طلبان استان اصفهان عنوان کرده است.