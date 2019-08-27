۱۴۶ میلیارد ریال کالاق قاچاق در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جعفر ساداتی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای ممنوعه و در راستای طرح تشدید و مقابله با قاچاق کالا و ارز و نا امن ساختن بستر ارتکاب جرم طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا با بکارگیری همه امکانات و ظرفیت ها در سطح استان اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در این طرح ماموران پلیس آگاهی با همکاری دیگر عوامل انتظامی استان و پلیس های تخصصی طی مردادماه سال جاری موفق به کشف ۴ هزار و ۴۹۱ عدد انواع لوازم آرایشی قاچاق، ۳ دستگاه موتورسیکلت قاچاق، ۳۳ هزار و ۳۲۰ نخ سیگار قاچاق ، ۹۲ تن چوب آلات جنگلی قاچاق،۹ هزار و ۸۰۰ عدد انواع داروهای غیر مجاز شدند.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، اظهار داشت: کشف ۴۲۰ دستگاه لوازم یدکی خودرو، ۷ هزا رو ۲۱۰ عدد لوازم صوتی و تصویری ، ۲۳ دستگاه کولر گازی، ۳۵۱ عدد لوازم رایانه ای، ۸ هزار متر منسوجات و پارچه قاچاق، ۳۷ هزار و ۷۶۰ ثوب البسه و پوشاک قاچاق، ۴۴ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۲ تن فرآوردهای گوشی قاچاق و ۳ کیلوگرم خاویار از جمله کشفیات کالای قاچاق در مردادماه سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی کالای قاچاق مکشوفه برابر اعلام کارشناسان بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال برآورد شده، افزود: در این خصوص ۳ پرونده بالای ۵۰۰ میلیون تومان و ۵ پرونده از ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضائی تحویل شد.

سرهنگ ساداتی با اشاره به اینکه پدیده شوم قاچاق یکی از عوامل اصلی در افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در جامعه است، افزود: باید با حمایت از کالای ایرانی و مقابله با قاچاق کالا در توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور تلاش کنیم.