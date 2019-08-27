نصب ۵۵۶ دستگاه کنتور حجمی هوشمند در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داودی مهر با اشاره به جزئیات خبر، افزود: نصب کنتور هوشمند از جمله اقداماتی است که در راستای تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی انجام می شود.

داودی مهر مهمترین هدف نصب این کنتور را اندازه گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت غیر مجاز دانست و تصریح کرد: با نصب این دستگاههای هوشمند تعادل بین منابع و مصارف زیر زمینی با دقت بیشتری انجام می شود و امیدوارم بهره برداران نهایت استفاده بهینه را از این تکنولوژی داشته باشند.

داودی مهر گفت: عملیات استخراج اطلاعات کنتور به صورت مستقیم با استفاده از قرائتگر دستی و کارت شارژ و یا با استفاده از سامانه قرائت از راه دور انجام می شود.

وی افزود: خوشبختانه همکاران شرکت آب به عنوان ناظر به شکل منظم سالی شش بار بر اساس برنامه زمان بندی توسط معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت، دشت های استان را متناسب با الگوی کشت و تقویم آبیاری رصد می‌کنند.

داودی مهر، نهادینه کردن مصرف صحیح و بهینه مصرف آب را از دیگر سیاست های نصب این فن آوری و تکنولوژی روز دانست و خواستار همکاری همه عوامل از جمله بهره برداران و کشاورزان شد.

وی به نحوه برخورد با کسانی که نسبت به نصب این دستگاه‌ها اقدام نمی‌کنند اشاره کرد و گفت: ارجاع به سیستم قضایی و در مرحله بعد عدم ارائه خدمات از جمله عدم تمدید پروانه بهره برداری و قطع برق چاه در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای است.