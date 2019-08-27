به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: فعالیت های کمیته قانون اساسی سوریه رو به اتمام است.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه کنفرانس خبری با پوتین با طرح ادعائی مضحک مدعی شد: حملات هوایی و زمینی اسد به غیرنظامیان (در ادلب) به بهانه مبارزه با تروریسم پذیرفتنی نیست! حملات علیه ادلب مانع اجرای توافق سوچی شد. حملات به غیرنظامیان باعث قدرت‌یابی عناصر افراطی می شود!

رجب طیب اردوغان که از مبارزه ارتش سوریه با تروریست ها در ادلب نگران است در این باره ادامه داد: تنها در صورت پایان یافتن حملات اسد به تعهداتمان در توافقنامه سوچی پایبند خواهیم ماند. هدف ما پایان دادن به خونریزی‌ها و برقراری هرچه زودتر آرامش در کشور همسایه‌مان سوریه پس از گذشت ۸ سال است!

وی در ادامه اضافه کرد: امکانات همکاری ترکیه با روسیه در زمینه صنعت دفاعی را بررسی کرده و به دنبال توسعه وتعمیق مناسبات میان دو کشور در همه عرصه ها هستیم.