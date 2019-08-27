بهره برداری از یک واحد تولیدی کشاورزی و شیلات در شهرستان خنداب

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده، استاندار مرکزی عصر سه شنبه در چهارمین روز از هفته دولت، یک واحد تولیدی دو منظوره که هم در حوزه پرورش ماهی و هم کشاورزی فعال خواهد بود را در بخش قره چای شهرستان خنداب افتتاح کرد.

براساس این گزارش، مجموع اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این مجموعه تولیدی بیش از ۲ میلیارد ریال می باشد که ۶۰۰میلیون ریال آن آورده صاحب مجموعه است.

گفتنی است، این واحد کشاورزی و پرورش ماهی، سالانه توان و ظرفیت تولید بیش از ۳۰ هزار قطعه ماهی قزل آلا را دارد و منبع تامین آب آن نیز چاه می باشد.