کیفر خواست متهمان بانکی یزد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، غلامعلی دهشیری ‌اظهار داشت: این مدیر متخلف صدها میلیون تومان رشوه در قالب وجه نقد و دلار اخذ کرده ‌و با پولشویی به دنبال پاک کردن رد این جرائم خود بوده است.

وی افزود: رشوه‌دهندگان چهار نفر بودند که خود از افراد سرمایه‌دار و ذی‌نفوذ هستند و برای گرفتن تسهیلات بانکی ورای شرایط قانونی کشور به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیدند.

دهشیری خاطرنشان کرد: پرونده به منظور فرآیند دادرسی کیفری و صدور حکم به دادگاه ارسال شده و بر حسب صلاحدید رئیس دادگاه، احتمال رسیدگی علنی وجود دارد.