به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه که پیش از ظهر امروز در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت ، درباره آخرین موضع کشورمان در ارتباط با کنفرانس آتی عراق، گفت : در این خصوص همچنان رایزنی ها ادامه دارد و ما برگزاری اجلاس همسایگان به علاوه مصر و بحرین را در دستور کار خود داریم .

وی با بیان اینکه ایران در این خصوص با طرفهای مختلف در حال رایزنی است افزود : صرف نظر از اینکه محل برگزاری این اجلاس کجا باشد، رایزنی ها در خصوص برگزاری آن، ادامه دارد.

حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تکشیک هایی که از سوی مقامات کشورهای مختلف و البرادعی در خبر خوش هسته ای ایران وارد شده ، اظهار داشت : در حال حاضر بازرسان آژانس در نطنز حضور دارند و از آخرین تحولات هسته ای ما، گزارشی را برای آقای البرادعی تهیه خواهند کرد تا ایشان در جریان امور قرار بگیرد و این گزارش بیانگر کیفیت کارهای ما برای تمامی کشورهایی که در این خصوص سئوالاتی را دارند، می باشد .

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات وزارتخانه متبوعش برای آزادی 5 دیپلمات ربوده شده ایران توسط نظامیان آمریکایی در اربیل عراق، گفت : ما از تمامی ظرفیتها برای آزادی این عزیزان استفاده می کنیم و البته امیدواریم آمریکایی ها هم دست از لجاجت بردارند و با آزادی این افراد، خانواده های آنها را از نگرانی درآورند .

حسینی اخبار منتشر شده از سوی یکی از روزنامه های آمریکایی مبنی بر قصد آمریکا برای نگهداری دیپلمات های ایرانی تا چند هفته آینده را غیر موثق دانست

حسینی همچنین با بیان اینکه در حاشیه اجلاس اتحادیه عرب در ریاض و در جریان دیدار وزیر خارجه با دبیر کل سازمان ملل درباره سفر او به تهران مذاکراتی انجام شده ، خاطر نشان کرد که تاریخ انجام این سفر هنوز قطعی نگشته است .

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود .