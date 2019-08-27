به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی کلیجی عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه انبار مکانیزه ۳۰ هزار تنی در استان همدان، گفت: این سازمان و شبکه تعاونی‌های تحت نظارت آن دارای نقش مهم پشتیبانی و لجستیک در تولید محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: در زنجیره ارزش، تولید و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی دارای اهمیت بالایی است که پروژه‌ای که امروز به بهره‌برداری رسید مصداق این موضوع است‌.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، گفت: توسعه انبارهای مکانیزه یکی از سیاست‌های سازمان تعاون روستایی است که می‌تواند با خدمت‌دهی به کشاورزان حاشیه سود تولید را افزایش داده و از هزینه‌ها بکاهد.

وی افزود: امسال در خرید تضمینی محصولات کشاورزی شبکه تعاون روستایی در سطح کشور بیش از ۳۰ درصد گندم کشاورزان را خریداری کرده و همچنین درزمینهٔ خرید تضمینی کلزا موفق به خرید ۲۴۰ هزار تن از تولید حدود ۳۵۰ هزارانی کلزا تولیدی کشور شده است.

افتتاح ۱۴۰ پروژه کشاورزی از ابتدای سال تاکنون

در ادامه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به افتتاح ۱۴۰ پروژه از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش کشاورزی استان همدان گفت: هزار میلیارد ریال در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده و برای ۸۲۰ نفر اشتغال‌زایی صورت گرفته است.

منصور رضوانی جلال ادامه داد: جانمایی زیرساخت‌ها با تولید هماهنگ نبوده که طی سال‌های اخیر با ایجاد ظرفیت‌های انباری مکانیزه این خلأ جبران شده است.

وی افزود: تاکنون در سطح استان همدان ۴۰۰ هزار تن گندم با نرخ تضمینی خریداری‌شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در خدمت‌دهی به کشاورزان احداث این انبار را مصداق توانمندی شبکه تشکل‌های بخش کشاورزی در این استان عنوان کرد.