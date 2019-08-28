زنان مبتلا به اختلال خواب در معرض ریسک بالای ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، «لادگر گروت»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «منطقی است فرض کنیم که آپنه خواب فاکتور پرخطر اصلی ابتلا به سرطان باشد.»

در این مطالعه، داده های مربوط به حدود 20 هزار بیمار بزرگسال مبتلا به آپنه خواب بررسی شد. حدود 2 درصد از این افراد مبتلا به سرطان هم تشخیص داده شدند.

افزایش سن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان مرتبط است اما با این وجود بین اختلال تنفسی در خواب و شیوع بیشتر سرطان نیز ارتباط قوی ای وجود دارد. این ارتباط عمدتا در زنان قوی تر و در مردان ضعیف تر است.

گروت در ادامه می افزاید: «نتایج ما نشان می دهد ریسک سرطان در بین زنان مبتلا به آپنه خواب، 2 تا 3 برابر بیشتر است.»

آپنه خواب با خروپف کردن در زمان خواب همراه است که با افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی در مردان و افزایش ریسک سرطان در زنان مرتبط است.