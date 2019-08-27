به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با فریدون همتی استاندار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک مناسبت هفته دولت اظهار داشت: دستگاه قضایی خود را جدا از دستگاه اجرایی نمی داند و در چارچوب نظام مقدس اسلامی ایران، هم افزایی و همکاری میان قوا به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری و جلب رضایتمندی مردم راهگشا خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه احیای واحدهای تولیدی موتور محرک اقتصاد مقاومتی است، ضمن تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان در این زمینه، خاطر نشان کرد: دادگستری استان هرمزگان با عنایت به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) در نامگذاری سال 1398 به عنوان سال رونق تولید و همچنین با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه ، در مسیر ارتقای امنیت سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان ، رفع موانع تولید ، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مظاهر فساد گام بر می دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) سال هاست که شعار سال را بر حوزه اقتصاد استوار ساخته اند، افزود: ایشان قصد دارند که همه اذهان به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند و چنانچه اقتصاد ما مقاومتی شود، طوفان‌های سهمگین و توطئه‌های مذبوحانه دشمن نمی‌تواند تأثیری بر اراده پولادین ملت سرافراز ایران داشته باشد.

وی در ادامه بیان داشت: تأکید ما به تمامی همکارانمان در استان این است که از سرمایه گذاری مشروع و مجموعه‌های اقتصادی چه بخش خصوصی و چه دولتی و چه بازار به طور واقعی حمایت شود و بستر امنیت برای فعالان این حوزه در چارچوب قانون فراهم گردد.

در ادامه این دیدار ، فریدون همتی استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش ، همدلی و همراهی دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی استان اظهارداشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان نقش بی بدیلی در حمایت از فعالیت های دستگاه های اجرایی استان ایفا می نماید.

وی با بیان این که حمایت دستگاه قضایی ضمانت اجرای دستیابی به موفقیت در فعالیت های اقتصادی و عمرانی است خاطرنشان کرد : مجموعه اجرایی استان آماده هرگونه همکاری با دستگاه قضایی برای تسریع در روند توسعه هرمزگان است و برای پیشبرد اهداف استان در حوزه اقتصادی نیاز به همراهی و همکاری دستگاه قضایی جهت رفع موانع پیش رو ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: دستگاه قضایی پشتیبان مهم مدیران دستگاه های اجرایی جهت پیشبرد اهداف استانداری در حوزه های مختلف است و انتظار است مدیران خدوم و پر تلاش استان به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند تا با قدرت هرچه بیشتر برنامه های خود برای رشد و توسعه استان دنبال کنند.