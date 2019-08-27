به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (5 شهریور 1398) در همایش سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات ، سربازان گمنام امام زمان (عج ) را مردان بی ادعا و خادم ملت دانست و از خداوند توفیقات روزافزون آنان را مسئلت کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر گفت : باید تلاش کنیم ارزش هایی که امام بزرگوار و شهدا ترسیم کرده‌اند را حفظ کنیم و استمرار ببخشیم.

وی هیچ مسئله ای را مهم تر از امنیت کشور ندانست و افزود : با توجه به شرایط غرب آسیا درک فرمایش پیامبر اکرم (ص ) در اهمیت سلامت و امنیت اکنون در اوج بحران ، ایران اسلامی کانون ثبات و امنیت است.

جهانگیری با بیان این که پیش نیاز همه فعالیت ها وجود امنیت است،گفت: باید برای رسیدن امنیت از هیچ اقدامی مضایقه نکنیم و تأمین آن را هدف اصلی خود برای ارتقاء همه بخش های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدانیم تا در سایه آن به آزادی و مشارکت خوب آحاد جامعه دست یابیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز تعریف امنیت با دهه‌های گذشته تفاوت و تغییرات جدی پیدا کرده است و اکنون احساس امنیت جامعه، از امنیت مهم تر است و زیربنای ایجاد این احساس دستیابی به اطلاعات است و به طور قانونی و عقلانی وزارت اطلاعات مسئول جمع آوری و تولید اطلاعات برای ایجاد امنیت هوشمند است و نقش کلیدی و تعیین کننده دارد.

وی گفت: اکنون گزارشات وزارت اطلاعات از پیش بینی‌ها، تحلیل‌ها و شناخت راهبردهای فرصتی و تهدیدی از پشتوانه تحقیقی و متکی بر یافته‌های علمی برخوردار است و به اقدامات تخصصی و حرفه ای مشهورند.

جهانگیری با اشاره به اقدامات مناسب وزارت اطلاعات در یاری‌رسانی دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف از مسئولان وزارت به خصوص وزیر اطلاعات قدردانی کرد و افزود: دولت برای اداره کشور به فرآورده‌های اطلاعات و تحلیل های راهبردی وزارت اطلاعات نیازمند است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و تلاش‌های دولت در زمینه مسائل اقتصادی گفت : اقتصاد مقاومتی باید به حدی برسد که کشور در برابر تکانه‌های خارجی مستحکم بماند و خودکفایی در تولید بنزین داخلی و تکمیل طرح‌های بنیانی نمونه‌ای از اقدامات هوشمندانه در برابر توطئه‌های دشمنان است.

جهانگیری در پایان ستاد مقابله با تحریم را اتاق جنگ اقتصادی علیه اقدامات دشمنان دانست.