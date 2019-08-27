تغییر الگوی کار و اشتغال در روستاها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی عصر سه شنبه در جشنواره مبل و منبت روستای سمقاور ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار داشت: استقبال مردمی از این جشنواره نشان دهنده درک و فهم عمیق مردم این روستا و شهرستان کمیجان نسبت به مسائل اقتصادی و توسعه منطقه است.

وی افزود: تولید کنندگانی که دستاورد و هنر خود را عرضه کرده اند افرادی هستند که با سرمایه گذاری مناسب و با درک صحیحی از نحوه کار اقتصادی فعالیت های خود را در این روستا ارائه کرده اند.

فرخی با بیان اینکه روستای سمقاور یکی از الگوهای موفق در توسعه روستایی است اظهار داشت: از آنجا که ظرفیت بسیار محدودی در آب و خاک وجود دارد باید الگوی کار و اشتغال روستاها تغییر کند و علاوه بر کشاورزی، اشتغال حوزه های دیگر هم رونق پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: روستای سمقاور یکی از الگوهای بسیار موفق است که توانسته این کار را انجام دهد و به نظر می رسد که می تواند همچنان توسعه بیشتری داشته و در این کار رونق داشته باشد.

فرخی با بیان اینکه در این راستا انجام یکسری اقدامات ضروری است، تصریح کرد: به منظور اینکه باز هم وقفه ای ۸ ساله در برگزاری این جشنواره رخ ندهد عزمی جدی ضروری است چرا که برگزاری این جشنواره ها می تواند به برند سازی کمک کند.

وی گفت: ایجاد فرصت هایی برای سرمایه گذاری و تولید نیازمند شهرک یا ناحیه صنعتی است، لذا برای رونق گرفتن شهرک یا ناحیه صنعتی در این منطقه تلاش خواهیم کرد.

فرخی بر تجاری سازی این صنعت هم تاکید کرد و ادامه داد: در کنار بحث ناحیه صنعتی توجه به بازار عرضه و ظرفیت تولید هم ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی خطاب به مسئولین این شهرستان گفت: برای مطرح شدن مبل سمقاور در سطح کشور و قرار گرفتن به عنوان یک برند ملی باید زنجیره تولید در این منطقه کامل شود.

گفتنی است ۳۰۰ هنرمند در حوزه مبل و منبّت در روستای سمقاور در قالب ۸۰ کارگاه مشغول به فعالیت هستند.