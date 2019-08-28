خط کشی طولی در معابراصلی شهر کرمان شروع شد

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور نظم بخشیدن به عبور و مرور و همچنین کاهش ترافیک در روزهای پایانی تابستان وافزایش سفر درسطح شهر به مناسبت نزدیک شدن به ماه باز گشایی مدارس و شروع تحصیل معابر پرتردد در دستور کار اکیپ خط کشی معاونت فنی واجرایی سازمان قرار گرفت .

وی در ادمه عنوان کرد: هر ساله در دونوبت معابراصلی و پرتردد شهر کرمان توسط گروه خط کشی معابر سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان خط کشی می شود که نوبت اول در شهریور ماه وبه مناسبت نزدیک شدن به بازگشایی مراکز آموزشی که تعداد سفرهای درون شهری افزایش پیدا می کند. نوبت دوم در اسفندماه و به مناسبت نوشدن سال که افزایش سفر به دلیل خریدهای پایان سال است واین خدمات به منظور نظم بخشیدن به حرکت خودروها در بین خطوط ودرنهایت کاهش ترافیک ور ان سازی عبور و مرور است.

زنگی آبادی گفت: با توجه به اینکه این کار باید درزمان خلوتی معابرانجام شود تا رنگ اجراشده بر روی سطوح آسفالت کاملا خشک شود نیاز به محدودیت ترافیکی است وبه همین دلیل این اقدامات در شب و در ساعات پایانی انجام می شود.

وی درادامه از همه همشهریان و رانندگان تقاضا کرد درهنگام رانندگی درشب دقت بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات ترافیکی داشته باشند و با مشاهده محدودیت ترافیکی به دلیل خط کشی معابر حوصله به خرج داده و با همکاران من همکاری لازم را داشته باشند تا با توجه به هزینه بالایی که در خصوص خرید رنگ انجام می شود کار به نحواحسن انجام شود.