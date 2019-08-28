توزیع کارت آزمون های دانشنامه پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی صبح روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۶ شهریور با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه خود به صورت اینترنتی اقدام کنند.

حوزه امتحانی هر داوطلب بنا به راهنمای مربوطه از سوی دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی تعیین و در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد رسید.

نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت KFP/PMP/OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود.

کلیه دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده و موفق به کسب قبولی در آزمون مذکور شده اند، به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.

کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا در آن شرکت نکرده اند به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود ، حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۶ محاسبه خواهد شد.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به همراه مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است. نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در سطح شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۶ شهریور ماه با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

کلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ دوره دستیاری فوق تخصصی خود را به پایان برسانند.

اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی ۵ سال است در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند.

کلیه دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی نامه از طرف رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

دستیارانی که در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه کنند.

نتایج آزمون کتبی فوق تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش اعلام خواهد شد و آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP و یا OSCE و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود.

آزمون کتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می تواند در آزمون شفاهی شرکت و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است.

دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.

هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

محل برگزاری آزمون های شفاهی شصت وششمین دوره دانشنامه تخصصی و سی وسومین دوره دانشنامه فوق تخصصی سال ١٣٩٨