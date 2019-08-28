تحصیل۶۳۴۰دانشجو درمراکزعلمی کاربردی استان/لزوم پیوندصنعت ودانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، امین موسایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: ۵۱۰۰ دانشجوی مرد و ۱۲۴۰ دانشجو نیز در مراکز علمی کاربردی استان مشغول به تحصیل هستند.

موسایی از فعالیت شش مرکز علمی کاربردی در استان خبر داد و ابراز داشت: این مراکز رشته های مختلفی را با نگاه مهارت محوری پوشش می دهند.

موسایی پوشش مهارت محوری به شکل تخصصی را از محورهای فعالیت دانشگاه علمی کاربردی دانست و گفت: یکی از حلقه های مفقوده ما در آموزش عالی، تحقق مهارت های کاربردی است.

موسایی افزود: کیفی سازی آموزش ها نقش موثری در خروجی محوری اهداف داشته و در این راستا نیز اقداماتی شکل گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت علم به ثروت، بیان داشت: همچنین پیوند صنعت و دانشگاه از نیازهای موجود بوده و اقداماتی در این بخش عملیاتی شده است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به پوشش رشته ای در دانشگاه، بیان کرد: در حاضر در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ثبت نام داریم.

وی افزود: ثبت نام کاردانی تا پایان هفته جاری و کارشناسی تا دهم شهریور ادامه دارد و احتمال تمدید نیز وجود دارد.

موسایی گفت: دانشگاه علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند و در بخش مراکز، مراکز وابسته به دولت تا پایان شهریور باید به بخش خصوصی ملحق شوند.