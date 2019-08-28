به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی صبح چهارشنبه در جمع مسئولان هیئات حسینی همدان با بیان اینکه اگر صبح و شب بر مصیبت امام حسین (ع) گریه کنیم باز هم کم است، یادآور شد: خداوند پرده ای را بر قلب شیعیان کشیده تا واقعیت مصیبت کربلا را درک نکنند چرا که این غم، غم بزرگ و سختی برای شیعیان است.

وی افزود: مراسم امروزی و نحوه عزاداری ها از قرن پنجم به بعد شکل گرفته و بنا بر فرمایش حضرت امام(ره) این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه در این جلسات باید به آسیب شناسی و بررسی مشکلات هیئات حسینی بپردازیم، اظهار داشت: ما مخالف پرچم و علم نبوده و نیستیم اما خوب است که از فرصت استفاده کنیم و با شناسایی آسیب های موجود هیئتی را برپا کنیم که آن هیئت شایستگی حضور امام زمان(عج) را داشته باشد.

آیت الله شعبانی تصریح کرد: ما ظاهر هیئت و زیبایی های ظاهری آن را می بینیم اما اگر حضرت مهدی(عج) وارد هیئتی شوند بر باطن ما نگاه خواهند کرد نه فقط بر ظاهر.

وی با بیان اینکه باید باطن انسان سالم باشد تا بتوانیم فرزند امام حسین(ع) را به مراسم عزاداری دعوت کنیم، اظهار داشت: هر هیئت دارای سه رکن اساسی است که نیازمند توجه ویژه هستند.

امام جمعه یادآور شد: اولین رکن هیئت مدیر و کسانی هستند که هیئت را مدیریت می کنند و زحمات بر دوش آن ها قرار دارد و سخنرانان و مداحان نیز رکن های دوم و سوم هیئت را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه اگر انسان در مسیر اشتباه باشد شیطان با او کاری ندارد، عنوان کرد: دستگاه امام حسین(ع) دستگاهی الهی است و در هر دستگاه الهی شیطان بیشتر به آن جا طمع می کند و نیازمند توجه بیشتر هستند.

لزوم جذب جوانان در مساجد

آیت الله شعبانی به لزوم جذب جوانان در مساجد اشاره کرد و گفت: متاسفانه جوانان از مساجد فاصله گرفته اند و زمانی که در طول سال یک شب برای هیئت به مسجد می آیند، آن یک شب هم گاهی با برخورد نا مناسب برخی از اعضای هیئت امنای مساجد روبرو می شوند.

وی تصریح کرد: بی تجربه بودن و هیجانی بودن جوانان امری عادی است اما اگر ما آن ها را تحمل نکنیم و با آنها تعامل نداشته باشیم دیگران بیرون از مساجد منتظر ایستاده اند تا آنها را از راه به در کنند.

امام جمعه همدان با بیان این که باید راه را برای حضور جوانان فراهم کنیم، بیان داشت: درست است که سبک مورد توجه جوانان در روضه خوانی و سینه زنی متفاوت از سبک های بزرگان و افراد قدیمی و پیشکسوت در مساجد است اما باید در کنار جوانان بود و زمینه جذب آن ها را به مساجد فراهم کنیم نه اینکه باعث فراری شدن آن ها از مساجد شویم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امیدواریم هیئت های ما امسال بیشتر در مسیر امام حسین(ع) حرکت کنند، یادآور شد: در برخی از هیئت ها به اشتباه سخنران حذف شده و یا در حاشیه قرار دارد که این با اهداف اصلی هیئت های حسینی همخوانی ندارد.

وی اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان حضور روحانیون در مساجد و هیئت ها شرایط خوبی دارد اما در محرم اگر هیئتی سخنرانی را از برنامه اصلی خود حذف کند باید بداند که آن هیئت، هیئتی نیست که امام حسین(ع) از ما انتظار دارد چراکه تبیین و بررسی علل عقلایی قیام عاشورا و شبهه زدایی از آن بسیار مهم است.

امام جمعه همدان یادآور شد: صرف گریه کردن بر امام حسین(ع) خوب است اما کافی نیست چرا که اگر یک جوان از صبح تا شب هم در هیئت گریه کند و سینه بزند اما زمانی که به بیرون از هیئت می رود و در اخلاق او تغییری ایجاد نمی شود یعنی اینکه به آن نتیجه مورد نظر نرسیده ایم.

وی استفاده بهینه از فضای هیئت را خواستار شد و گفت: مداح در هیئت شور ایجاد می کند و زمانی که احساسات جوان در هیئت تحریک می شود باید آن را به سمت عقلانیت حرکت دهیم که این کار بر عهده سخنران خواهد بود.

آیت الله شعبانی معرفت افزایی در هیئت را ویژگی هیئت مورد تایید اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: ما نیاز به سخنرانی داریم که احساسات بر انگیخته مردم را به سمت عقلانیت حرکت دهد.

وی با طرح این سئوال که چرا با وجود این که ما عاشورا و محرم را با این ظرفیت بالای انسانی سازی و اصلاح جامعه داریم اما آمار طلاق ما و مراجعه به دادگستری ها همچنان بالا است و فردای عاشورا همان مردمی می شویم که قبلا بودیم؛ متصل شدن به امام حسین(ع) را زمینه ساز تحول افراد عنوان کرد و گفت: اگر بعد از هیئت تحولی به سمت عقلانیت در ما ایجاد نشود به این معنی است که به منبع اصلی درست وصل نشده ایم.

وی در پایان با اشاره به ایجاد دهه های ساختگی یادآور شد: این موارد نه در سیره اهل بیت(ع) بوده و نه مورد تایید مراجع بزرگوار است چرا که آسیب هایی همراه خود دارند و باید به آنها رسیدگی شود.