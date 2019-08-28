دومین لیست از مجریان شایسته تشویق/ چه کسانی فارسی را پاس داشتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، رضا پورحسین مشاور عالی معاون سیمای سازمان صداوسیما بر اساس اعلام نتایج ارزیابی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان در بازه زمانی بهار ٩٨ مجریان برتر در حوزه پاسداشت زبان فارسی را به شبکههای سیما معرفی کرد و خواستار تشویق شایسته آنان شد.
بر این اساس در نامه رضا پورحسین خطاب به مدیران شبکهها، اسامی فرشته ایزدی، ساجده سلیمانی، هرمز شجاعیمهر، محمدرضا نظام اسلامی از شبکه یک، نجمالدین شریعتی، پیمان طالبی، شهرام شکیبا از شبکه سه، مجید یراقبافان، المیرا سماواتی، ژیلا امیر شاهی از شبکه پنج، پژمان بازغی از شبکه نسیم، میلاد اسلامزاده از شبکه سلامت، محمد نظری از شبکه جامجم، نادر طالبزاده، علی مروی از شبکه افق، سینا هوشمندینژاد از شبکه امید و اسماعیل آذر از شبکه آموزش بهعنوان مجریانی که از میان دیگر همکاران فعال بیشترین امتیاز را در حوزه پاسداشت زبان فارسی در بازه زمانی بهار ٩٨ کسب کردند، به چشم میخورد.
مرکز نظارت و ارزیابی رسانه ملی عملکرد مجریان تلویزیون را در حوزههای صلاحیت حرفه ای و پاسداشت زبان فارسی به صورت فصلی، ماهانه و گاهی هفتگی با شاخصهای معین ارزیابی کرده و معاونت سیما نیز با عنایت به اصل مهم مدیریتی نظام تشویق با هدف تعالی همکاران نتایج ارزیابی را برای اعمال تشویقهای متناسب به اطلاع مدیران شبکههای تلویزیون میرساند.
به گزارش مهر، رضا پورحسین چندی پیش مستند به ارزیابی مرکز نظارت و ارزیابی رسانه ملی لیست دیگری از مجریان شایسته تشویق را به مدیران شبکهها معرفی کرده بود که آن هم به بازه زمانی بهار ۹۸ مربوط میشد. فهرست قبلی براساس «ملاکهای پوشش، آرایش، رعایت حدود شرعی و دینی و رعایت اصول حرفهای اجرا» تنظیم شده بود.
نظر شما