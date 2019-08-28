وحدت و همدلی تنها راه مقابله با جریانات دوقطبی از سوی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بور بور صبح چهارشنبه در جلسه نشست مشترک کادر انتظامی، نظامی و امنیتی گرمسار و آرادان با حضور معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری گرمسار ضمن بیان اینکه امنیت، عدالت و رفاه سه مورد از نیازهای اساسی جامعه است، ابراز داشت: امینت از بزرگ‌ترین‌ نعمت‌های که همه مردم به آن نیازمند هستند که اگر نباشد، شادی و امید در زندگی مردم بی‌معنا خواهد بود.

وی ضمن بیان اینکه مسیر رشد و توسعه و بالندگی مرهون امنیت است، افزود: مسائل اجتماعی دستخوش امنیت است زیرا عدم وجود امنیت فعالیت‌های اجتماعی و دیگر مسائل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار آرادان بابیان اینکه امنیت با همدلی و هم‌گرایی میسر خواهد شد، ابراز داشت: که این امر مهم در شهرستان‌های آرادان و گرمسار به لطف تعامل دوسویه دولت و مردم محقق شده است فرمانداران باید الگوی وحدت‌آفرینی باشند و برای ایجاد وحدت و همدلی مردم با مجموعه خدمتگزاران در شهرستان‌ها تلاش کنند.

بور بور بابیان اینکه اتحاد در گرمسار و آرادان برگرفته از همدلی و همگرایی‌های بین مردم و مسئولان است، تصریح کرد: همه این مهم مرهون سیاست‌های مسئولان ارشد استان سمنان است که ارتباط و تعامل خوبی را با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ایجاد کرده است.

وی بابیان اینکه ایجاد دو جریانی و دوقطبی و دو فرقه‌ای از آسیب‌هایی است که استکبار جهانی از سر دشمنی ایجاد کردند و باید در ایجاد وحدت و همدلی موردنظر قرار گیرد، افزود: مجموعه دولت در کشور به دنبال رضایتمندی و قرار دادن مردم و مسئولان در کنار هم است تا بتوانند فاصله مردم و مسئولان را کم کنند.