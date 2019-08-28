برگزیدگان جشنواره رویان از ۴ کشور انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس بیستمین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان در نشست خبری که امروز در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: بیستمین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان، بیستمین کنگره پزشکی باروری و تولیدمثل، چهاردهمین سمپوزیوم و سمینار پرستاری و مامایی و پانزدهمین کنگره سلول‌های بنیادی، از امروز تا هشتم شهریور ماه در این سالن برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال ۵۰۳ طرح و مقاله به دبیرخانه ارسال شد، ۶۸ طرح به فاز دوم داوری رسید و از این تعداد، سه طرح در سطح بین‌المللی و یک طرح در سطح ملی برای جایزه انتخاب شد.

شاهوردی تصریح کرد: برندگان بیستمین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان از کشورهای استرالیا، فرانسه، آمریکا و ایران هستند.

به گفته رئیس پژوهشگاه رویان، امسال نسبت به سال‌های گذشته ۲۰ درصد طرح و مقاله‌های ارسالی از کشورها، افزایش داشته‌ و کیفیت این طرح‌ها نیز ارتقاء یافته‌اند.

وی با بیان اینکه برگزاری این نشست‌ها و برنامه‌های جشنواره رویان، به محققان داخلی اعتماد به نفس می‌دهد گفت: این محققان همواره در صدد هستند گوشه‌ای از مشکلات حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی را برطرف کنند و به سؤالات پاسخ دهند.

شاهوردی بیان کرد: در این راستا ما شبکه علمی را تشکیل دادیم تا بتوانیم در قالب این شبکه، موضوعات روز و تحقیقات مشترکی را مورد بررسی قرار دهیم؛ این شبکه علمی سال‌هاست که در مجموعه راه‌اندازی شده، در زمینه سلول‌های بنیادی فعالیت می‌کند و به عنوان حلقه ارتباطی بین محققان، ادامه فعالیت می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه رویان در خصوص جایزه دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم جایزه دکتر کاظمی به صورت دوسالانه اعطا شود، چرا که می‌توانیم برگزیدگان را با دقت بیشتری انتخاب کنیم.

به گزارش مهر، بیستمین کنگره و جشنواره‌ بین‌المللی رویان از امروز (ششم شهریور) تا هشتم شهریور ماه در سالن همایش‌های رازی با حضور محققان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.