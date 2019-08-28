به گزارش خبرنگار مهر، زعفر احدزاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با نویسندگان و فرهیختگان ادبی شهرستان خلخال عنوان کرد: در مناطق محروم و روستایی فرهنگ مطالعه کتب غیردرسی باید بیش از پیش افزایش یابد و بدین منظور نیازمند بسترسازی مناسب فرهنگی و اجتماعی در درون خانواده‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌ها هستیم.

وی افزود: تقویت کتابخانه‌های سیار و پستی در حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار به عنوان اولویت اساسی تعیین شده و در این خصوص هفت کتابخانه سیار روستایی و دو کتابخانه پستی در مناطق مختلف استان آماده ارائه خدمات فرهنگی خواهند بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل ادامه داد: با افزایش کتب غیردرسی مرتبط با گروه سنی کودک و نوجوان دسترسی آسان آنان به منابع مطالعاتی افزایش پیدا کرده و در شکل گیری شخصیت اجتماعی جامعه هدف نیز تاثیرگذار خواهد بود.

احدزاده به موفقیت‌های اخیر اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان نیز اشاره کرد و افزود: در دو ماه اخیر ۱۵ رتبه برتر در جشنواره هنرهای تجسمی کسب شده که بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: موفقیت کودکان و نوجوانان اردبیلی در مهرواره شعر کشوری نیز که با کسب هفت رتبه برتر و دیپلم افتخار بین المللی همراه بود در سایه توجه ویژه به توسعه فرهنگ مطالعه محقق شده است.