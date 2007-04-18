به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس محققان در تحقیق خود به مدت 5 سال وضعیت بیش از 2هزار زن باردار را مطالعه کردند که بیش از 4 سال این مدت پس از تولد نوزادان بوده است. و در این مدت تاثیر تغذیه دوران بارداری مادران بر رشد و نمو مجاری تنفسی کودکان آنها بررسی شد.

محققان در نهایت نتیجه گرفتند که خطر بروز آسم و خس خس سینه در فرزندان مادرانی که در دوران بارداری سیب مصرف می‌کنند، کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که یکی از علل عمده این تاثیر وجود مواد فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی در سیب می باشد.

البته متخصصان همچنین دریافتند فرزندان مادرانی که ماهی مصرف می‌ کنند کمتر به اگزوما مبتلا می ‌شوند که تمامی این موارد راهنمای والدین برای تغذیه بهتر و پرهیز از گوشت قرمز و مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات تازه است.