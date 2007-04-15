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۲۶ فروردین ۱۳۸۶، ۱۸:۵۳

رییس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی:

برنامه های آموزش و پرورش در راستای اتحاد ملی و انسجام اسلامی است

مشهد- خبرگزاری مهر: رییس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی در زمینه اتحاد ملی و انسجام اسلامی که امسال مزین به این نام شده در راستای اهداف آموزش و پرورش است و در سال جدید این روند تقویت اتحاد ملی در این وزارتخانه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین افسری عصر امروز در جلسه مدیران مقطع متوسطه نواحی و مناطق مشهد گفت: مدیران باید از تمامی ظرفیتها و توان خود برای نتیجه گیری مناسب در زمینه برنامه های آموزش و پرورش استفاده نمایند.

وی با تشریح موفقیت های  آموزش و پرورش استان در سال گذشته اظهار داشت: رشد بیش از 10 درصدی قبولی کنکور، کسب رتبه دوم جشنواره خوارزمی، مقام اول در مسابقات فنی و حرفه ای و هنرهای تجسمی و جذب حدود 700 هزار دانش آموز در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت از جمله این فعالیتهای موفق است.

افسری ادامه داد: در سال گذشته سرانه های مختلف آموزشی دانش آموزان به طور مرتب پرداخت شد که این امر باعث شد مدارس نسبت به سال های گذشته در وضعیت بهتری قرار گیرد.

رییس آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای بازسازی مدارس تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده همه مدارس واجد شرایط بازسازی در مناطق و شهرستانهای استان بازسازی و مرمت خواهند شد.

کد مطلب 470483

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