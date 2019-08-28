قزوین در مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دانش آموزی کشور اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی و اولین دوره مسابقات کد نویسی دانش آموزان سراسر کشور ظهر چهارشنبه با حضور علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری و ۵۵۰ دانش آموز و معلم شرکت کننده در این رقابتها از سراسر در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد.

در این رقابتها در مسابقات آزمایشگاهی پایه یازدهم تیم قزوین اول شد، استان البرز در رده دوم قرار گرفت و شهرستانهای استان تهران در رده سوم قرار گرفت.

همچنین تیم دانش آموزی استان کردستان چهارم و استان گیلان در جایگاه پنجم ایستاد.

در بخش حضوری مسابقات آزمایشگاهی پایه یازدهم استان قزوین با درخشش محمد پوریا کشاورز و محمد رضا احمدی اول شد.

محمد مهدی نوروزی کلیشمی از استان البرز در رده دوم جای گرفتند و حامد جعفری و امین وزیری پور از شهرستانهای تهران سوم شدند.

همچنین در این بخش رده چهارمی نصیب یاسان شعبان پور و سیامک ساعدی از کردستان شد و رده پنجم هم بهع بهناز دیباواجارگاه و زینب غلامعلی زاده از استان گیلان رسید.

در مسابقات ازمایشگاهی پایه دهم تیم دانش آموزی استان تهران در رده اول جای گرفت، تیم استان فارس دوم شد، اصفهان در رده سوم جای گرفت.

در این بخش دانش آموزان استان قزوین در مکان سوم ایستادند و استان چهار محال و بختیاری پنجم شد.

در بخش غیر حضوری آزمایشگاهی، صبا عرب نژاد از آذربایجان غربی در گرایش انفرادی، محمد بوعذار از خوزستان در گرایش گروهی اول شدند، نرگس محمدی نیا از اصفهان، شهراد گزنی، اریا وزانی، از فارس دوم و هانیه آتشی از فارس و منا اسکندری و آوا بدیعی از زنجان در رده سوم قرار گرفتند.

در بخش دبیران در مسابقات غیرحضوری آزمایشگاهی دبیران خانم معصومه مجملی رنانی از اصفهان اول شد، ناصر سلیمانی از آذربایجان شرقی دوم و سهیلا رمضانی از قزوین در مکان سوم جای گرفت.

در بخش حضوری مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دانش آموزی هم امیرحسین زیدی و مهرشاد خورشیدی از استان تهران در مکان اول ایستادند،

کوروش آزادی و عبدالعلی نیک کردار از فارس در رده دوم قرار گرفتند و محمد مهدی صادقی و امیر محمد جمشیدی از استان اصفهان رتبه سوم را از آن خود کردند.

همچنین زهرا میرزایی و تهمینه خوبان از استان قزوین، در مکان چهارم ایستادند و مصطفی صفیان و حسین مقیمی از چهار محال و بختیاری به مقام پنجمی بسنده کردند.

منتخبان کد نویسی مشخص شدند

در این رقابتها در بخش کدنویسی امین دهقانی و میلاد زحماتی اسکندر از استان آذربایجان شرقی در رده اول قرار گرفتند.

محمدعلی کدخدازاده و فرشاد صادقی خوبان از شهرستانهای تهران، مقام دومی را کسب کردند و رضا عبدالملکی و علی مالمیر از همدان سوم شدند.

سید آرمین حسینی نژاد و سید علیرضا حکیم زاده از اصفهان هم رده چهارم و محمد حسین اناری و محمد حسین یاوری در مکان پنجم قرار گرفتند.

در بخش غیر حضوری مسابقات زیست فناوری دانش آموزان حنانه زعفرانلو از تهران، نرگس فصیحی از همدان، آیلین خوارزمی از هرمزگان، آیدا فرهنگیان از کرمانشاه، شایا یوسفیان از مازندران، نازنین زهرا شور گشتی از البرز، مهدی گل محمدی از همدان و امیر محمد دهقانپور از لرستان توانستند رده اول را نصیب خود کنند.

همچنین درسا عظیمی و زهرا رهنما پور از خراسان رضوی و زهره مهدوی ثابت از تهران هم به صورت مشترک اول شدند.

در بخش غیر حضوری مسابقات زیست فنآوری هم افسانه زحمتکش از تهران و عاطفه علی اصغر زاده از آذربایجان غربی به صورت مشترک اول شدند.

همچنین کیمیا گل پرور از اصفهان و زهرا کریمی منفرد و یلدا قربانلو از تهران، سجاد سیدی از کرمان و آفاق شمس از فارس دوم شدند و علی غلامی از خراسان رضوی، کوثر بابانژاد از مازندران، مهدیه صیادی از مازندران، نیکتا باطنی از اصفهان، پارسا صالحی از هرمزگان هم در رده های سوم جای گرفتند.



