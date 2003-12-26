يک مقام مسوول در دفتر ترافيک اين شرکت به خبرنگار "مهر" گفت : پرواز ساعت 14و30 دقيقه "ماهان" با ظرفيت 210 نفر به مقصد بم و نيز دو پرواز در ساعتهاي 18 و 21 هر کدام با ظرفيت 240 نفر تاکنون وظيفه انتقال شمار زيادي از پزشکان و گروههاي امداد را به اين مناطق بر عهده داشته است.
وي افزود: پرواز نخست امروز به صورت فوق العاده انجام شد و ظرفيت هواپيماي پرواز ساعت 21 نيز افزايش يافته است.
با هدف اعزام پزشكان و گروههاي امداد به مناطق زلزله زده پيش بيني شد
پروازهاي فوق العاده امروز هواپيمايي ماهان به بم و كرمان
شركت هواپيمايي ماهان امروز با يك پرواز فوق العاده و نيز افزايش ظرفيت يكي از پروازهاي خود ، حدود 700 نفر را به مناطق زلزله زده بم و كرمان منتقل كرده است.
