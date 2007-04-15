مدال طلای دلیریان ایران را نایب قهرمان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها 298 ورزشکار به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان کشور میزبان با کسب 6 مدال طلا عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم ملی ایران با یک طلا و یک برنز در جای دوم ایستاد و برزیل با یک نقره و یک برنز سوم شد.

در آخرین روز این مسابقات، مصطفی دلیریان در وزن 60- کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با شکست 4ورزشکار از ازبکستان به مدال طلا دست یافت. ضمن اینکه الیاس علی اکبری در وزن 66- کیلوگرم ابتدا نماینده ترکیه را شکست داد، سپس یک ورزشکار از ازبکستان را برد ولی با شکست برابر یک ازبکستانی دیگر در جای سوم ایستاد و برنز گرفت.

اما جایزه 10 هزار دلاری و یک دستگاه اتومبیل این رقابتها به عبدالله تنگریف از ازبکستان تعلق گرفت. وی در وزن آزاد تمام رقبای خود را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

همچنین در رقابتهای پیشکسوتان تیم ازبکستان قهرمان شد ، ایران نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و فرانسه نیز در جای سوم ایستاد.