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۲۶ فروردین ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

رقابتهای بین المللی کوراش - ازبکستان

مدال طلای دلیریان ایران را نایب قهرمان کرد

مدال طلای دلیریان ایران را نایب قهرمان کرد

در آخرین روز از رقابتهای بین المللی کوراش ازبکستان تیم ملی ایران به یک نشان طلا و یک برنز دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این رقابتها 298 ورزشکار به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان کشور میزبان با کسب 6 مدال طلا عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم ملی ایران با یک طلا و یک  برنز در جای دوم ایستاد و برزیل با یک نقره و یک برنز سوم شد.

در آخرین روز این مسابقات، مصطفی دلیریان در وزن 60- کیلوگرم  پس از استراحت در دور نخست با شکست  4ورزشکار از ازبکستان به مدال طلا دست یافت.  ضمن اینکه الیاس علی اکبری در وزن 66- کیلوگرم ابتدا نماینده ترکیه را شکست داد، سپس یک ورزشکار از ازبکستان را برد ولی با شکست برابر یک ازبکستانی دیگر در جای سوم ایستاد و برنز گرفت.

اما جایزه 10 هزار دلاری و یک دستگاه اتومبیل این رقابتها به عبدالله تنگریف از ازبکستان تعلق گرفت. وی در وزن آزاد تمام رقبای خود را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

همچنین در رقابتهای پیشکسوتان تیم ازبکستان قهرمان شد ، ایران نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و فرانسه نیز در جای سوم ایستاد. 

کد مطلب 470524

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