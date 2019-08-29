صادرات ۶ هزار تنی محصولات چاپی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ابراهیمی بعدازظهر پنجشنبه در همایش چاپ گلستان اظهارکرد: وزارت ارشاد از بدو شکل گیری چاپخانه ها برنامه ریزی هایی خاصی در راستای حمایت از آن ها داشته و تلاش کردند به شیوه های مختلف مشکلات آن ها را برطرف کنند.

وی افزود: در دهه ۸۰ با دادن تسهیلات و در دهه ۹۰ با تفاهمنامه های مختلف با وزارت صنعت و معدن در راستای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و دستگاه های چاپ این حمایت ها انجام شد.

ابراهیمی گفت: این اقدامات باعث شد که سهم واردات در محصولات چاپی کاهش یافته و از ۲۰۰ هزار تن در سال ۹۲ به حدود ۴۰ هزار تن در سال ۹۷ رسیدیم.

وی بیان کرد: همچنین در این برهه شاهد صادرات محصولات چاپی هم بودیم زیرا با ورود ماشین آلات مدرن و ارتقاء دستگاه ها کیفیت محصولات بالا و تولیدات افزایش یافت.

ابراهیمی تصریح کرد: اما سهم گلستان از معافیت های مالیاتی و صادرات ناچیز است.

وی عنوان کرد: در چهار ماهه اول حدود ۶ هزار تن صادرات محصولات چاپی داشتیم و عمده محصولات هم به کشور ترکمنستان و تاجیکستان صادر شد.

ابراهیمی اضافه کرد: سهم گلستان با توجه به این که استان مرزی است از صادرات کم بوده و ریشه این مشکل در عدم سرمایه گذاری برای تجهیز صنعت چاپ و تولید محصولات چاپی است.

وی با بیان این که باید به صنعت بسته بندی هم توجه جدی کرد، اظهارکرد: ۹۹ درصد از واحدهای چاپی گلستان در حوزه نشر فعالیت کرده و در زمینه بسته بندی فعالیتی ندارند.