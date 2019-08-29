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۷ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۵۳

تورنمنت چهارجانبه میتسوبیشی؛

پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برابر استرالیا

پیروزی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برابر استرالیا

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نخستین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه را با پیروزی برابر استرالیا به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برای حضور در تورنمنت چهارجانبه میتسوبیشی به ژاپن سفر کرده است، امروز نخستین دیدار خود در این تورنمنت را مقابل استرالیا برگزار کرد و صاحب برتری شد.

ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران در این دیدار پیروزی ۷۵ بر ۶۲ را برای خود رقم زدند.

علاوه بر ایران و ژاپن که تیم میزبان است و استرالیا که حریف امروز ملی پوشان کشورمان بود، کره جنوبی دیگر تیم حاضر در این تورنمنت است.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران پیش از آغاز این تورنمنت چهارجانبه در دیداری تدارکاتی موفق به شکست کره جنوبی شده بود.

کد مطلب 4705882
زینب حاجی حسینی

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